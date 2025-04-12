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16:12, 12 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самые рискованные виды вложений

Экономист Беляев назвал финансовые пирамиды самым опасным видом вложений
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРынок криптовалют

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Самый опасный вид вложений — это финансовые пирамиды, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Рискованные инвестиции финансовый аналитик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Самые рискованные — это пирамиды, которые маскируются под добропорядочные инвестиционные проекты. Там обязательно обещают большие деньги. Распознать их не очень просто, потому что они очень здорово умеют маскироваться. Основной признак — вам предлагают доход намного больше, чем в среднем существует в стране и на рынке», — рассказал Беляев.

Также экономист посоветовал с осторожностью относиться к рынку Форекс.

«Он, конечно, более добропорядочный. Это не мошенники. Тем не менее он очень рискованный и труднопредсказуемый. Ну и, конечно, рынок криптовалют. Как бы его ни расхваливали и ни рекламировали, это все-таки тоже высокорискованные инвестиции», — добавил он.

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