Россиян предупредили о возможном уменьшении количества долларов в стране

Экономист Зельцер: Из-за обвала сырьевых рынков приток долларов в РФ снизится

Из-за обвала сырьевых рынков приток долларов в Россию может снизиться. О таком развитии событий предупредил кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, его цитирует «Газета.Ru»

По словам эксперта, на фоне тарифных войн, которые инициировал президент США Дональда Трамп, нарушилась мировая торговля энергоресурсами (так, например, Китай прекратил покупать американскую нефть). Для России эти события скажутся с временным лагом. Приток валюты от российского экспорта будет снижаться, предложение валюты — падать, и, как следствие, количество долларов в стране может уменьшиться. Кроме того, начнут меняться курсы — доллар будет стоить 90 рублей, юань — 12.

«Для краткосрочного прогноза курса рубля сейчас слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной, а направление движения курсов непредопределенным. В целом зарубежные валюты вряд ли уйдут далеко от текущих значений в ближайшей перспективе. Если брать шире, до конца весны, то тут уже видится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют», — пояснил Зельцер.

По данным Минфина, в марте нефтегазовые доходы России составили 1,081 триллиона рублей, что на 65,6 миллиарда меньше ожидаемого месячного объема. Формально они превышают доходы января и февраля за счет налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), уплачиваемого раз в квартал. Из-за укрепления рубля федеральный бюджет может потерять почти два триллиона рублей нефтегазовых доходов. В Минфине рассчитывали, что средний курс российской валюты в 2025 году составит 96,5 рубля за доллар, однако уже больше месяца доллар торгуется примерно на десять рублей дешевле.