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22:37, 12 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль поселок в ДНР

«РВ»: Российские войска завершили зачистку поселка Калиново в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Российские войска взяли под контроль поселок Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) и завершили его зачистку. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что бойцы 242 полка подняли над поселком флаг России. Это произошло в результате наступления на участке между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Дзержинском (украинское название — Торецк).

Подчеркивается, что украинские военные аналитики признали потерю контроля над Калиново.

Ранее стало известно о взятии армией РФ села Катериновка в Донецкой народной республике. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение пяти бригадам и отряду погранслужбы Украины.

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