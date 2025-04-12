Российский военный назвал способ обмануть ВСУ при помощи изоленты

WarGonzo: Оператор дрона в ЛНР обманул ВСУ с помощью желтой изоленты на БПЛА

Один из российских операторов дронов клеил желтую изоленту на БПЛА, чтобы ввести в заблуждение противника. Способ обмануть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал боец с позывным Артист, его слова приводит WarGonzo.

По словам военного, оператор лепил полоски изоленты на дроны-камикадзе, чтобы солдаты противника воспринимали их как свою технику. С помощью этого приема ему удавалось поражать цели на северском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВСУ совершили сразу две атаки на энергообъекты в ЛНР.

«10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" в поселке городского типа Троицкое», — отмечают в ведомстве.

При атаке пострадал ведущий инженер предприятия — он получил осколочные ранения.