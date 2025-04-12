Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 12 апреля 2025Россия

Российский военный назвал способ обмануть ВСУ при помощи изоленты

WarGonzo: Оператор дрона в ЛНР обманул ВСУ с помощью желтой изоленты на БПЛА
Вячеслав Агапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Один из российских операторов дронов клеил желтую изоленту на БПЛА, чтобы ввести в заблуждение противника. Способ обмануть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал боец с позывным Артист, его слова приводит WarGonzo.

По словам военного, оператор лепил полоски изоленты на дроны-камикадзе, чтобы солдаты противника воспринимали их как свою технику. С помощью этого приема ему удавалось поражать цели на северском направлении в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВСУ совершили сразу две атаки на энергообъекты в ЛНР.

«10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" в поселке городского типа Троицкое», — отмечают в ведомстве.

При атаке пострадал ведущий инженер предприятия — он получил осколочные ранения.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о подготовке Запада к новой войне

    Глава IBU ответил на вопрос о возвращении российских спортсменов

    В крушении украинского F-16 заподозрили собственное ПВО

    Глеб Калюжный отправился в ДНР

    Лавров оценил титул дипломатической рок-звезды

    Израиль расширит боевые действия в секторе Газа

    Песков ответил на вопрос о подарках Путина Трампу

    Глава НАТО увидел угрозу со стороны России в космосе

    Россиянам назвали неочевидные причины головной боли

    Ожесточенные бои у Покровска показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше