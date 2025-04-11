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12:28, 11 апреля 2025Россия

Минобороны сообщило сразу о двух атаках ВСУ на энергообъекты в ЛНР

Минобороны России заявило о двух атаках ВСУ на энергообъекты в ЛНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили сразу две атаки за сутки на энергообъекты в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" в поселке городского типа Троицкое», — говорится в сообщении.

При атаке пострадал ведущий инженер предприятия, у него зафиксировали осколочные ранения.

Еще один удар беспилотника пришелся на электроподстанцию «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК». В результате атаки трансформатор оказался выведен из строя.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали энергообъект в Донецкой народной республике, в результате чего там произошел пожар. Без света осталось коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"» в Донецке.

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