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12:48, 7 апреля 2025Россия

После артиллерийского обстрела ВСУ на российском энергообъекте произошел пожар

Минобороны России заявило об ударе ВСУ по электроподстанции в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергообъект в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего там произошел пожар. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 6 апреля в 18:14 в ходе артиллерийского обстрела со стороны Украины нанесен удар по электроподстанции ГУП ДНР «РЭК», что привело к отключению трансформатора с возгоранием. В результате без света осталось коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"» в Донецке.

Кроме того, атакованы объекты энергетической инфраструктуры в Ростовской, Воронежской, Херсонской и Брянской. В связи с этим в Минобороны обвинили Киев в нарушении российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта ударов по энергообъектам.

Днем ранее российской оборонное ведомство обвинило ВСУ в семи атаках на энергетическую инфраструктуру.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.

ЖЗЛ
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