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21:50, 12 апреля 2025Бывший СССР

Украинский военный призвал свергнуть Зеленского

Боец ВСУ в TikTok призвал свергнуть Зеленского, его задержали
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боец Вооруженные сил Украины (ВСУ) опубликовал в социальной сети TikTok видео с призывом свергнуть украинского лидера Владимира Зеленского, военнослужащего задержали. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ «Север» на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Задокументированы факты противоправной деятельности по совершению военнослужащим одной из воинских частей Черниговского гарнизона действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего задержали и поместили под арест.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что отстранение от власти главы государства позволит Украине «начать жизнь с нового листа».

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