Депутат Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Зеленского

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Он призвал также «посадить в тюрьму [Зеленского], чтобы начать жизнь на Украине с нового листа, в том числе путем проведения новых выборов и прекращения военных действий». Шеремет добавил, что, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.

Ранее Reuters писал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом после ссоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.