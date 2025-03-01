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08:22, 1 марта 2025Мир

Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Украиной. Что стало причиной перемены настроения президента США?

Reuters: После ссоры с Зеленским Трамп потерял интерес к ресурсной сделке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Киевом после ссоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что после перепалки с главой Украины на встрече, которая должна была закончиться подписанием соглашения по редкоземельным металлам, Трамп отправился домой во Флориду и в ближайшее время не планирует возвращаться в Вашингтон.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Все было готово. Ручки лежали на столах. Похоже, все развалилось

Марк Стоунрепортер Sky News

При этом СМИ обратили внимание на поведение Зеленского во время обсуждения ресурсной сделки с Трампом. Когда глава Белого дома заговорил о соглашении, украинский лидер начал сильно нервничать и ерзать в кресле.

Украина лишилась «лучшей сделки»

После этого министр финансов США Скотт Бессент ответил на вопрос о будущем сорванной сделки с Украиной. «У Зеленского была лучшая взлетная полоса. Я имею в виду, что лучшего и желать нельзя», — отметил он.

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Сам Зеленский позднее признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США. «Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — отметил он.

Сделка предполагала получение США дохода от природных ресурсов Украины

Планировалось, что США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам совместно получали бы прибыль от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов. Как стало известно ознакомившемуся с текстом документа телеканалу Fox Business, доходы от этих проектов должны были распределяться между странами на этапе их поступления.

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Трамп считает, что соглашение могло оцениваться в один триллион долларов. С его точки зрения, «справедливая» сделка подтверждала бы поддержку Украины и стала сигналом России о том, что американцы не намерены уходить из региона. При этом проект соглашения не содержит прямых гарантий безопасности Киева.

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