Зеленский высказался о судьбе сделки по украинским минеральным ресурсам

Зеленский: Будущее сделки по минеральным ресурсам теперь зависит от США

Украинский лидер Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США. Об этом Зеленский рассказал в интервью Fox News.

«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — отметил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп и Зеленский отменили готовящуюся сделку по редкоземельным металлам. Уточнялось, что церемония подписания соглашения была сорвана после того, как украинский лидер досрочно покинул Белый дом после перепалки с главой Штатов.

При этом буквально за несколько часов до начала встречи политиков Трамп подтвердил подписание соглашения по редкоземельным металлам во время визита Зеленского в Вашингтон. Глава Белого дома заявлял, что данная сделка является «справедливой».