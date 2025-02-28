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19:52, 28 февраля 2025Экономика

Стало известно о судьбе доходов от украинских ресурсов

Fox Business: США и Украина по соглашению будут делить доходы от ресурсов
Дмитрий Воронин

Фото: Skynight87 / Shutterstock / Fotodom

США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов. О судьбе этих поступлений со ссылкой на данные Fox Business сообщает РИА Новости.

Как стало известно ознакомившемуся с текстом документа телеканалу, планируется, что доходы от этих проектов будут распределяться между странами на этапе их поступления. То, что это будет происходить до вычета операционных затрат, исключает возможность завышения расходов подрядчиками, полагают журналисты.

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение, которое, как ожидается, будет подписано уже 28 февраля, может оцениваться в один триллион долларов. С его точки зрения, предстоящая сделка подтверждает поддержку Украины и служит сигналом России о том, что американцы не намерены уходить из региона.

Проект соглашения, который ранее опубликовали украинские СМИ, не содержит прямых гарантий безопасности Киева. В документе упоминается, что власти США «поддерживают усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира». Проект предполагает рамочные договоренности о детализации сделки в будущем, в рамках которых Украина обязуется создать «инвестиционный фонд восстановления». Поступающие в него взносы планируют реинвестировать в стране не реже раза в год в целях содействия ее «безопасности, защите и процветанию».

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