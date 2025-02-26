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16:32, 26 февраля 2025Экономика

В проекте соглашения Украины и США по недрам не оказалось гарантий безопасности

Украину обяжут направлять в совместный с США фонд 50 % госдоходов от ресурсов
Дмитрий Воронин

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Будущее соглашение Украины с США по недрам и редкоземельным металлам, проект которого опубликовала сегодня пресса, не содержит прямых гарантий безопасности Киева, пишет «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, в документе лишь однажды говорится, что американские власти «поддерживают усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

Сам проект предполагает рамочные договоренности о детализации сделки в будущем, в рамках которых Украина обязуется создать «инвестиционный фонд восстановления». В него будут поступать 50 процентов всех доходов Киева от природно-ресурсных активов страны. Оговорено, что речь не идет о средствах от уже работающих предприятий.

Ни один из участников не сможет продать или передать какую-либо часть своей доли в Фонде без письменного согласия партнера, также следует из проекта. Сделанные взносы планируют реинвестировать на Украине не реже раза в год «с целью содействия безопасности, защите и процветанию» страны. Дальнейшее соглашение также будет иметь положение относительно будущих дивидендов.

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Уточняется, что «участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия по защите и максимизации ценности своих экономических интересов».

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинским властям предстоит внести серьезные изменения в законодательство для реализации возможного соглашения и, по его словам, «это еще та задача будет».

С начала февраля вопрос по поводу соответствующей сделки оказался ключевым в американо-украинских отношениях. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересованности в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую стране помощь. Проект соглашения привез в Киев глава американского Минфина Скотт Бессент, но глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности, и документ нуждается в доработке. Тем не менее, по данным прессы, стороны близки к соглашению, его могут заключить в пятницу, 28 февраля. Предстоящий приезд Зеленского в Вашингтон словами «я не против, если он хочет» подтвердил и Трамп.

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