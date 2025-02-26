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03:15, 26 февраля 2025Мир

Трамп оценил сделку с Киевом по полезным ископаемым. За триллион долларов он даже не пообещал гарантий безопасности

Трамп: Сделка с Киевом по полезным ископаемым может достичь триллиона долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов.

«Это очень большая сделка», — заявил он журналистам.

Украина согласилась на сделку с США по добыче в стране полезных ископаемых вечером 25 февраля. Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

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Соглашение было одобрено министрами юстиции, иностранных дел и экономики. Ожидается, что 26 числа кабмин Украины порекомендует подписать соответствующий договор.

Соглашение оказалось без пунктов о гарантиях безопасности

Газета Financial Times выяснила, что окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от реализации полезных ископаемых, а также сопутствующей логистики.

При этом в договор не входят ресурсы, которые уже пополняют казну украинского правительства, то есть он не будет распространяться на текущую деятельность «Нафтогаза» и «Укрнафты», крупнейших производителей газа и нефти.

В новом соглашении отсутствует пункт о гарантиях безопасности для Украины со стороны Америки. Также под вопросом остался вопрос доли США в фонде и условия сделок о «совместном владении». Ожидается, что он будет урегулирован в последующих соглашениях.

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Зеленский приготовился лететь в Вашингтон

Выяснилось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится посетить США уже в эту пятницу, 28 февраля. Лидеры двух стран будут обсуждать проект соглашения по полезным ископаемым, условия которого были согласованы ранее, по итогам встречи может быть подписано соглашение о сделке.

Трамп подтвердил информацию о планах визита Зеленского. «Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — сказал глава Белого дома.

Ранее Зеленский накричал на главу Минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном. «Доносящиеся оттуда [из офиса президента Украины] хриплые крики нельзя было ни с чем спутать», — писали британские СМИ.

После этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что предложенная Вашингтоном сделка по доступу к украинским ресурсам является грабежом. При этом политик порекомендовал Киеву на нее согласиться.

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