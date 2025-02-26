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01:16, 26 февраля 2025Мир

Трамп оценил будущее соглашение с Украиной по металлам в триллион долларов

Трамп: Будущее соглашение с Украиной по металлам может оцениваться в $1 трлн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал Fox.

Вечером 25 февраля стало известно, что Украина согласилась на сделку с США по добыче в стране полезных ископаемых. Киев выразил готовность подписать договор после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований — о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода от разработки ресурсов.

По данным AFP, США и Украина могут подписать соглашение о редкоземельных металлах уже в пятницу, 28 февраля. При этом официального подтверждения со стороны Киева не поступало.

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