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00:46, 26 февраля 2025Мир

Трамп прокомментировал возможный приезд Зеленского в Вашингтон

Трамп: Зеленский может приехать в Вашингтон, если хочет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

«Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — прокомментировал американский президент информацию о визите Зеленского.

До этого Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворцев после достижения договоренностей об урегулировании конфликта. При этом он отметил, что это должно быть в форме, которая будет приемлемой для всех сторон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт оценила последствия сделки по завершению конфликта на Украине. По ее словам, соглашение оставит стороны конфликта «немного несчастными».

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