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11:32, 26 февраля 2025Экономика

На Украине рассказали о необходимых для реализации сделки с США изменениях законов

Депутат Рады Железняк: Для реализации сделки с США Украине нужно поменять законы
Дмитрий Воронин

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украинским властям предстоит внести серьезные изменения в законодательство для реализации возможного соглашения с США по редкоземельным металлам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам. «это еще та задача будет».

Парламентарий подчеркнул, что в указанных целях, в том числе в контексте идеи совместного инвестиционного фонда с американцами, Киеву необходимо изменить как минимум Налоговый кодекс в части вопросов ренты, аспекты бюджетного кодекса, связанные с распределением дивидендов, а также годовой бюджет и корпоративное законодательство. Может понадобиться и корректировка правил приватизации в части запрета на стратегические направления, уточнил Железняк.

С начала февраля вопрос по поводу сделки с США оказался ключевым в отношениях стран. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп рассказал о заинтересованности в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на предоставляемую стране помощь. Проект соглашения привез в Киев глава американского Минфина Скотт Бессент, но президент Украины Владимир Зеленский, ранее отмечавший готовность сотрудничать в этой сфере, не подписал документ ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на переговорах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Зеленский заявлял, что в предложенном варианте отсутствуют гарантии безопасности и документ нуждается в доработке. Тем не менее, по данным прессы, стороны близки к соглашению, его могут заключить в пятницу, 28 февраля, во время ожидаемого визита главы Украины в Вашингтон.

Трамп подтвердил информацию о планах Зеленского. «Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет», — сказал глава Белого дома. По данным Financial Times, в финальной версии документа упоминание о гарантиях безопасности для Киева все еще отсутствует.

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