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22:04, 28 февраля 2025Мир

Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по металлам привлекла внимание журналистов

РИА Новости: Зеленский нервничал при обсуждении сделки по ресурсам с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Владимир Зеленский сильно нервничал во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Отмечается, что когда Трамп заговорил о соглашении, украинский лидер начал ерзать в кресле.

Ранее стало известно об отмене сделки США и Украины. Подписание соглашения сорвалось после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом. Его пресс-конференция с Трампом также была отменена.

В ходе переговоров между политиками возникла перепалка. Трамп заговорил о режиме прекращения огня, но в ответ глава Украины перебил его, заявляя, что Киев «никогда не примет остановки огня», и указав, что прекращение активных боевых действий на Украине «не сработает».

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