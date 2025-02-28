Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по металлам привлекла внимание журналистов

РИА Новости: Зеленский нервничал при обсуждении сделки по ресурсам с Трампом

Владимир Зеленский сильно нервничал во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Отмечается, что когда Трамп заговорил о соглашении, украинский лидер начал ерзать в кресле.

Ранее стало известно об отмене сделки США и Украины. Подписание соглашения сорвалось после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом. Его пресс-конференция с Трампом также была отменена.

В ходе переговоров между политиками возникла перепалка. Трамп заговорил о режиме прекращения огня, но в ответ глава Украины перебил его, заявляя, что Киев «никогда не примет остановки огня», и указав, что прекращение активных боевых действий на Украине «не сработает».