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14:59, 12 апреля 2025Мир

В Германии сочли устаревшим подход Европы к решению украинского кризиса

Политолог Эрхарт: Подход Европы к решению украинского кризиса неконструктивен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Нынешний подход властей Евросоюза (ЕС) и ряда европейских государств в частности является устаревшим и неконструктивным на фоне попыток США урегулировать конфликт дипломатическими способами. Такое мнение высказал политолог Ханс-Георг Эрхарт, его слова приводит немецкая газета Berliner Zeitung.

Попытки руководства ЕС усилить санкционное давление на Россию выглядят неэффективными на фоне стратегии Вашингтона по поиску компромиссного разрешения кризиса, отметил аналитик. «Европейцы, если можно так обобщить, все еще живут в другой реальности и еще не осознали в полной мере, что их подход устарел», — пояснил Эрхарт.

С приходом к власти в США Дональда Трампа подход ЕС к разрешению украинского кризиса стал выглядеть еще более неконструктивно. Разница стала отчетливо просматриваться с началом переговоров РФ и Соединенных Штатов по поводу прекращения боевых действий на Украине. «Стремление ЕС продолжать поддерживать Украину и угрожать Москве новыми санкциями — неконструктивно», — заключил политолог.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна призвал власти ЕС лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за неоднократных предупреждений Будапешта о возможной блокировке новых антироссийских санкций. По мнению руководителя ведомства, такая позиция Венгрии ставит под угрозу безопасность всех остальных стран региона.

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