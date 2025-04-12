Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 12 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР заявили об активном использовании ВСУ дронов украинского производства

Военная комендатура ЛНР: ВСУ активно используют дроны украинского производства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Представитель военной комендатуры Луганской народной республики в комментарии РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют для атак на регион дроны собственного производства.

Собеседник агентства отметил, что на основе анализа фрагментов беспилотников был сделан вывод, что удар наносился при помощи БПЛА самолетного типа PD-2.

Дальность полета таких дронов составляет до 1,1 тысячи километров. В последнее время большая часть сбитых в ЛНР аппаратов производится на территории Украины, уточнил представитель комендатуры.

Вечером 11 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника ВСУ на подлете к Луганску. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    В Подмосковье подросток устроил пожар в торговом центре по указанию мошенников

    Мерц назвал опасное последствие торговой политики Трампа

    Жителей российского региона начали отселять из-за атак ВСУ

    В ЛНР заявили об активном использовании ВСУ дронов украинского производства

    Мерц не стал отвечать на вопрос об отправке военных на Украину

    Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

    Эстония нашла на идущем в Россию танкере десятки нарушений

    Туристов из России задержали в Тунисе за картонку на окне

    Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше