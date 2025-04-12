В ЛНР заявили об активном использовании ВСУ дронов украинского производства

Военная комендатура ЛНР: ВСУ активно используют дроны украинского производства

Представитель военной комендатуры Луганской народной республики в комментарии РИА Новости заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют для атак на регион дроны собственного производства.

Собеседник агентства отметил, что на основе анализа фрагментов беспилотников был сделан вывод, что удар наносился при помощи БПЛА самолетного типа PD-2.

Дальность полета таких дронов составляет до 1,1 тысячи километров. В последнее время большая часть сбитых в ЛНР аппаратов производится на территории Украины, уточнил представитель комендатуры.

Вечером 11 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника ВСУ на подлете к Луганску. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

