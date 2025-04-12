В США объяснили желание Трампа завершить украинский конфликт

Болтон: Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира. Об этом заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии британскому изданию The Sun.

«Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — отметил Болтон.

Экс-советник американского лидера добавил, что Трамп недоволен тем фактом, что Нобелевскую премию мира получил бывший президент США Барак Обама. По словам Болтона, тот считает Обаму недостойным премии.

В начале февраля Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит.