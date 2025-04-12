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16:50, 12 апреля 2025Из жизни

В США поделились неожиданными деталями посмертной охоты на Гитлера

NYP: ЦРУ продолжало выслеживать Гитлера в течение десяти лет после его смерти
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Keystone / Stringer / Getty Images

Агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США охотились за диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером еще десять лет после его смерти. Об этом сообщила американская газета New York Post (NYP) со ссылкой на рассекреченные документы.

Несмотря на документы, подтверждавшие смерть Гитлера, полевые агенты подозревали, что тот мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем. Согласно рассекреченным документам, в октябре 1945 года военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР, что Гитлер может находиться в секретном убежище в аргентинском спа-отеле.

Владелицу отеля уличили в симпатиях нацистской партии, что, по мнению разведчиков, могло толкнуть ее на договор с Гитлером. Еще один документ, датированный октябрем 1955 года, рассказывает об агенте американской спецслужбы, который получил информацию о местонахождении Гитлера от «бывшего солдата СС по имени Филипп Ситроен». Ситроен утверждал, что Гитлер выжил, переехал в Колумбию, а в январе 1955 года отправился в Аргентину. Предположительный Гитлер носил имя Адольф Шриттельмайор.

Ранее руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что «после предательств и осуждений» со стороны соотечественников она поняла, что австрийское происхождение Гитлера не является совпадением. По словам Кнайсль, в 2020 году она пришла к выводу, что австрийцы стали иррациональны, когда они начали ее обвинять в якобы тестировании яда «Новичок» на собаках.

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