В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов и вызвала хаос

На станции Киото в Японии коробка со сладостями остановила поезда и вызвала хаос

В Японии забытая на платформе железнодорожной станции Киото коробка со сладостями на несколько часов остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке. Об этом сообщает канал NHK со ссылкой на правоохранителей.

Примерно в 7 утра по местному времени сотрудник станции позвонил в полицию и заявил о подозрительном предмете на платформе четвертого и пятого путей.

Отмечается, что коробка шириной около 50 сантиметров, длиной и высотой около 40 сантиметров, была обмотана желтой изолентой. Прибывшая на место группа по обезвреживанию взрывчатых веществ установила, что внутри находились сладости и другие предметы, не представляющие опасности.

Ранее в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Личность школьника-грабителя удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Он сразу же сознался в причастности к налетам, а также рассказал, что использовал игрушечный пистолет, который выбросил вместе с одеждой.