Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:36, 12 апреля 2025Из жизни

В Японии коробка со сладостями остановила движение поездов и вызвала хаос

На станции Киото в Японии коробка со сладостями остановила поезда и вызвала хаос
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Clint McKoy / Unsplash

В Японии забытая на платформе железнодорожной станции Киото коробка со сладостями на несколько часов остановила движение поездов и вызвала хаос на фоне усиленных мер безопасности из-за запланированной торжественной церемонией открытия Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке. Об этом сообщает канал NHK со ссылкой на правоохранителей.

Примерно в 7 утра по местному времени сотрудник станции позвонил в полицию и заявил о подозрительном предмете на платформе четвертого и пятого путей.

Отмечается, что коробка шириной около 50 сантиметров, длиной и высотой около 40 сантиметров, была обмотана желтой изолентой. Прибывшая на место группа по обезвреживанию взрывчатых веществ установила, что внутри находились сладости и другие предметы, не представляющие опасности.

Ранее в Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Личность школьника-грабителя удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Он сразу же сознался в причастности к налетам, а также рассказал, что использовал игрушечный пистолет, который выбросил вместе с одеждой.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

    Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в телефоне

    В МИД подсчитали число нарушений Киевом моратория на удары по энергетике

    Трампу предрекли трудности в использовании недр Украины без принуждения Киева к миру

    В США рассказали о «болевой точке» Трампа

    В российском регионе приостановили движение поездов из-за повредившего пути беспилотника

    В МИД ответили на заявления о воюющих на СВО китайцах

    В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над территорией России беспилотников

    Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года колонии и штраф

    Рубио сделал репост комментария о работе Уиткоффа после его встречи с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше