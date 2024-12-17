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20:38, 17 декабря 2024Из жизни

Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

В Японии подросток с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 112 тысяч йен
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В Японии 16-летний подросток ограбил продуктовый магазин и выбросил деньги. Об этом пишет Japan Today.

Серия инцидентов с участием школьника произошла в Токио еще 26 ноября. Около половины четвертого утра в магазин вошел подросток и, угрожая продавцу пистолетом, отобрал у него 112 тысяч йен (75,6 тысячи рублей). Юный налетчик скрылся, а позже попытался ограбить еще два местных магазина, но безрезультатно.

В итоге личность школьника-грабителя удалось установить по записям камер видеонаблюдения. Он сразу же сознался в причастности ко всем трем налетам. Подросток сказал, что использовал игрушечный пистолет, который уже выбросил вместе с одеждой.

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Более того, он признался, что выкинул и полученные незаконным путем деньги, когда понял, что его могут поймать.

Ранее сообщалось, что в США серийный грабитель банков из штата Флорида признался в любви к тюрьме и попросил для себя максимальный срок заключения. Он заявил судье, что способен вести нормальную жизнь только за решеткой.

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