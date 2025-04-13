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00:12, 13 апреля 2025Мир

Африканская республика захотела получить признание Трампа

NYT: Сомалиленд хочет добиться от Трампа признания в обмен на аренду порта и ВПП
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Непризнанная африканская республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен позволив Соединенным Штатам арендовать порт и взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

Речь идет о порте и ВПП в Международном аэропорту, расположенных в городе Бербера. Отмечается, что взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-ые годы.

Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. В «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

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