Африканская республика захотела получить признание Трампа

NYT: Сомалиленд хочет добиться от Трампа признания в обмен на аренду порта и ВПП

Непризнанная африканская республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен позволив Соединенным Штатам арендовать порт и взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

Речь идет о порте и ВПП в Международном аэропорту, расположенных в городе Бербера. Отмечается, что взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра), она была построена СССР в 1970-ые годы.

Ранее стало известно, что администрация Трампа планирует запретить въезд гражданам некоторых стран. В «красный список» войдут Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.