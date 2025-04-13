Аналитик назвала способ прожить почти без денег

Бочкина: Сокращение ежедневных трат позволит накопить нужную сумму

Сокращение ежедневных трат позволит накопить нужную сумму, а также научит планировать бюджет и жить практически без денег. Об этом сообщила аналитик Эряния Бочкина в беседе с агентством «Прайм».

«Можно начинать с коротких периодов — например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы. Отказаться от лишних трат на неделю, месяц или даже год будет особенно полезно для шопоголиков», — раскрыла способ Бочкина.

В частности, аналитик рекомендует чаще питаться дома, прекратить покупку ненужных вещей и сократить затратные развлечения. Это позволит пройти финансовый детокс и выработать осознанный подход к потреблению, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года расходы россиян на проведение досуга выросли почти вдвое.