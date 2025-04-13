РИА Новости: ВСУ убили прятавшуюся в подвале жительницу Курахово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР) убили мирную жительницу, прятавшуюся от обстрелов в подвале. Об этом рассказал беженец в беседе с РИА Новости.

«Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (бойцы ВСУ) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила», — рассказал беженец.

Ранее беженец из Дзержинска (украинское название — Торецк) рассказал, что бойцы ВСУ занимали квартиры и дома местных жителей. «Был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила», — уточнил он.