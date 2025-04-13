Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:25, 13 апреля 2025Бывший СССР

Беженец из ДНР рассказал об убийстве ВСУ мирной жительницы

РИА Новости: ВСУ убили прятавшуюся в подвале жительницу Курахово
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР) убили мирную жительницу, прятавшуюся от обстрелов в подвале. Об этом рассказал беженец в беседе с РИА Новости.

«Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (бойцы ВСУ) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила», — рассказал беженец.

Ранее беженец из Дзержинска (украинское название — Торецк) рассказал, что бойцы ВСУ занимали квартиры и дома местных жителей. «Был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила», — уточнил он.

    Обсудить
    Последние новости

    «Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

    Швецкий аналитик заявил о появлении кладбищ ВСУ в лесах вместо поражения России

    Ученые обнаружили в пыли из европейских домов почти 200 опасных пестицидов

    Назван главный пострадавший от торговой войны США и Китая

    Беженец из ДНР рассказал об убийстве ВСУ мирной жительницы

    В Германии назвали дату предполагаемой боеготовности немецкой армии

    Фанаты Цоя ответили на порчу стены на Арбате перформансом

    МЧС прокомментировало пожар на электроподстанции в Оренбурге

    Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы

    Стилист назвала тренды весны 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше