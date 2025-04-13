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21:32, 13 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный обезвредил дрон ВСУ палкой

Военкор Лисицын: Российский военный обезвредил дрон ВСУ палкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram / evgeniy_lisitsyn

Российский военный ударом палки обезвредил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать. Видео инцидента появилось в Telegram-канале военкора Евгения Лисицына.

На кадрах боец с палкой идет среди деревьев. Его атакует беспилотник. Благодаря быстрой реакции военнослужащий обезвреживает аппарат.

25 марта американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер снял кадры противостояния солдат Вооруженных сил РФ и украинского беспилотника, следовавшего за машиной, в которой ехал репортер. На кадрах видно, как один из бойцов замечает летящий позади автомобиля дрон, после чего по нему открывается огонь из огнестрельного орудия. После сбития беспилотника в машине раздаются радостные возгласы.

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