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11:22, 13 апреля 2025Путешествия

Европейцы и канадцы стали реже наведываться в США из-за Трампа

FT: Европейцы и канадцы стали реже наведываться в США после возвращения Трампа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Европейцы и канадцы стали реже наведываться в США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в статусе президента. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В публикации издания сказано, что в марте число туристов из Западной Европы, которые остановились в США хотя бы на одну ночь, сократилось на 17 процентов по сравнению с показателем 2024 года.

Кроме того, меньше стали ездить в США жители Канады. Аналитики допустили, что в этом году их число сократится на 20 процентов, что обойдется США в 3,4 миллиарда долларов упущенной выгоды.

В Белом доме же уверены, что туризм восстановится после реализации планов Трампа.

Общее число иностранцев, посетивших США в туристических целях, в марте сократилось на 12 процентов, свидетельствуют данные ITA. Подобное снижение стало самым резким с марта 2021 года — тогда туризм столкнулся с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Ранее женщина описала привычные для россиян вещи фразой «в Америке это роскошь».

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