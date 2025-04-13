Финансист озвучила минимальную сумму для пользы накоплений

Доцент Валишвили: На финансовую подушку нужно откладывать 10 % от зарплаты

Размер финансовой подушки у россиян составляет в среднем 145 тысяч рублей, что ниже суммы трех средних заработных плат. Существует минимальная сумма, ниже которой накопления бесполезны, об этом рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам специалиста, подушка безопасности нужна всем независимо от уровня дохода. Чтобы ее сформировать, нужно откладывать 10 процентов от зарплаты или другого дохода, ее размер будет достаточным, когда будет равен трем-шести минимальным месячным заработкам. Такая сумма поможет пережить трудные времена — например, потрерю работы.

Согласно статистике Центробанка, средний размер банковского вклада в России составляет 145 тысяч рублей. Этой суммы в качестве накоплений недостаточно при средней зарплате (по данным на 2024 год) в 88 тысяч рублей.

«Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов», — уточнила Валишвили. При этом она призвала копить более активно, в то же время не экономя на самом необходимом.