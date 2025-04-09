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06:31, 9 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самые выгодные способы вложений на фоне пошлин Трампа

Экономист Беляев: Банковские вклады — самый выгодный способ вложения средств
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Банковские вклады — это самый простой и выгодный способ вложения средств сегодня, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Такой инструмент для накоплений на фоне торговой войны США и Китая экономист назвал лучшим в разговоре с «Лентой.ру».

«Пошлины, введенные [президентом США Дональдом] Трампом, на нас никак не скажутся в ближайшее время. Если кто-то обратит внимание, то пошлины по отношению к нам не были введены. Значит, напрямую они нас никак не касаются. Единственное, что может нас коснуться, это то, что просядет общий темп мирового развития», — оценил Беляев.

Экономист добавил, что есть сообщение о том, что просели цены на нефть. При этом он отметил, что это, вероятно, эмоциональная реакция на экономическую политику Трампа. Беляев объяснил, что последствия торговой войны, объявленной США, необходимо иметь в виду при рассуждении о сбережениях.

Все те инструменты, которые были актуальны до этих трамповских пошлин, остаются валидными в настоящий момент

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

«На мой взгляд, самый простой инструмент, пока существуют высокие банковские ставки — это деньги в банках. Потому что 20 процентов в среднем ежегодный доход мало какой еще инструмент может дать. При том, что не нужно ни о чем заботиться. Если вы хотите поиграть на фондовом рынке и на рынке Форекс, то там совершенно другие риски. Доход непредсказуемый. Вы можете как выиграть, так и проиграть. По той же самой причине не стоит ориентироваться на криптовалюту», — рекомендовал экономист.

Кроме того, Беляев посоветовал обратить внимание на золото. Он объяснил, что в период мировых экономических проблем золото чувствует себя устойчиво и может расти в цене.

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7 апреля Трамп призвал Китай отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, иначе американская сторона повысит пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентов. Дополнительная 50-процентная пошлина прибавится к 34-процентной, которую президент ввел на весь китайский импорт, а также к 20-процентному сбору, который был введен до этого. В итоге общий размер тарифа для КНР может превысить 100 процентов.

В свою очередь, Министерство торговли Китая пообещало «биться до конца» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа.

4 апреля министр финансов Китая Лань Фоань объявил о введении импортных пошлин на все товары из США в размере 34 процентов, они вступят в силу с 10 апреля. Такие действия стали зеркальным ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении тарифов в отношении всей китайской продукции.

2 апреля Трамп заявил, что вводит пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов. России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика.

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