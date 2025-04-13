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04:57, 13 апреля 2025Бывший СССР

Гигантское военное кладбище в Харькове засняли с дрона

С дрона засняли военное кладбище в Харькове, разросшееся до «города мертвых»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В сети появилось видео гигантского военного кладбища в Харькове, его засняли с дрона, однако даже с высоты не удалось охватить всю его площадь. По словам местной жительницы, в начале специальной военной операции (СВО) России на Украине захоронения военных занимали всего три ряда на погосте, передает Telegram-канал «На самом деле в Харькове».

Теперь мемориал разросся до целого «города мертвых». «Мне кажется, его из космоса видно. Наша аллея Славы — одна из самых больших на Украине», — заявила на камеру женщина.

Ранее стало известно о колоссальных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. У хутора Олешня ВС РФ продолжают уничтожать живую силу противника и выдавливать его с территории российского региона.

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