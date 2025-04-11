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08:28, 11 апреля 2025Россия

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в курском приграничье

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери у Олешни в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

У хутора Олешня в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Противник пытается удерживать часть хутора Олешня, куда из района Юнаковки была направлена группа украинских десантников. По подразделениям противника нанесено огневое поражение», `— говорится в сообщении.

По информации источника, российские военные продолжают уничтожать живую силу противника и выдавливать его с территории Курской области.

Ранее на карте показали продвижение России в Курской области с начала апреля. С этого времени на этом направлении боевых действий выделились два наиболее активных участка: рубеж Журавка — Басовка в Сумской области и участок Олешня — Гуево в Курской области.

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