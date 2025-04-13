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22:51, 13 апреля 2025Мир

На Западе рассказали об уничтожении танков НАТО на Украине

NSJ: Российские военные эффективно уничтожают танки ВСУ, поставленные НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России с высокой эффективностью и скоростью уничтожают танки, поставленные странами НАТО Украине Об этом пишет National Security Journal (NSJ).

По данным издания, российская армия смогла эффективно и легко уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию FPV-дронов, барражирующих боеприпасов Lancet и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Журналисты рассказали, что «Корнет» вывел из строя множество танков западного производства с толстой броней.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами.

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