На Западе рассказали об уничтожении танков НАТО на Украине

NSJ: Российские военные эффективно уничтожают танки ВСУ, поставленные НАТО

Вооруженные силы (ВС) России с высокой эффективностью и скоростью уничтожают танки, поставленные странами НАТО Украине Об этом пишет National Security Journal (NSJ).

По данным издания, российская армия смогла эффективно и легко уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию FPV-дронов, барражирующих боеприпасов Lancet и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

Журналисты рассказали, что «Корнет» вывел из строя множество танков западного производства с толстой броней.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами.