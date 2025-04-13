Вооруженные силы (ВС) России с высокой эффективностью и скоростью уничтожают танки, поставленные странами НАТО Украине Об этом пишет National Security Journal (NSJ).
По данным издания, российская армия смогла эффективно и легко уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию FPV-дронов, барражирующих боеприпасов Lancet и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».
Журналисты рассказали, что «Корнет» вывел из строя множество танков западного производства с толстой броней.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами.