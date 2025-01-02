Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами

Российские десантники в Курской области уничтожили три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, российские военные при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил, атаковали и уничтожили три танка ВСУ.

Известно, что один из танков был производства стран НАТО.

Ранее российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ ВСУ в Курской области. Бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.