Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:14, 2 января 2025Россия

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области FPV-дронами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские десантники в Курской области уничтожили три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, российские военные при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил, атаковали и уничтожили три танка ВСУ.

Известно, что один из танков был производства стран НАТО.

Ранее российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ ВСУ в Курской области. Бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области

      В ООН осудили теракт в Новом Орлеане

      Пушков заявил о возможном аудите на Украине

      Пленный рассказал о переводе ВСУ в пехоту каждого пятого военного медика

      В Японии призвали восстановить мир любой ценой

      Полиция Лас-Вегаса высказалась о возможной связи взрыва Cybertruck с ИГ

      Cybertruck удалось минимизировать ущерб при взрыве в Лас-Вегасе

      Полиция Лас-Вегаса нашла канистры с бензином во взорвавшемся Cybertruck

      Украинского блогера выкрали после критики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше