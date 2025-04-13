Одна европейская страна предложила направить активы России на оборону Европы

Испания призвала использовать замороженные активы России для обороны Европы

Испания призвала создать специальный фонд, который позволит использовать замороженные активы России для обороны Европы и поддержки Украины. О предложении одной европейской страны сообщило агентство Bloomberg.

С соответствующей идеей выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. Он предложил европейским коллегам создать временный инструмент для финансирования Украины и стран, расположенных на востоке Евросоюза.

Агентство отмечает, что министры финансов стран-членов ЕС ищут способы дополнительного финансирования обороны из-за того, что не у всех участников объединения хватает на это средств.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против подобных мер.