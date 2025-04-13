Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:07, 13 апреля 2025Экономика

Одна европейская страна предложила направить активы России на оборону Европы

Испания призвала использовать замороженные активы России для обороны Европы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Испания призвала создать специальный фонд, который позволит использовать замороженные активы России для обороны Европы и поддержки Украины. О предложении одной европейской страны сообщило агентство Bloomberg.

С соответствующей идеей выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо. Он предложил европейским коллегам создать временный инструмент для финансирования Украины и стран, расположенных на востоке Евросоюза.

Агентство отмечает, что министры финансов стран-членов ЕС ищут способы дополнительного финансирования обороны из-за того, что не у всех участников объединения хватает на это средств.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. По ее словам, некоторые страны ЕС выступают категорически против подобных мер.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Появление у бригад ВСУ снарядов для советских орудий образца 1944 года объяснили

    Пожар произошел в резиденции президента Сьерра-Леоне

    Британские таможенники начали изымать у туристов сэндвичи с сыром и ветчиной

    Принц Гарри прокомментировал лишение его охраны

    В Британии указали на потерю политиками должностей после введения санкций против России

    Одна европейская страна предложила направить активы России на оборону Европы

    В Турции прокомментировали возможность проведения саммита России и Украины

    Стало известно о разочаровании Трампа в своих советниках после введения тарифов

    Губернатор ХМАО взял на контроль взрыв в жилом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше