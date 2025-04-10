Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:11, 10 апреля 2025Мир

Глава евродипломатии рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы России

Каллас: ЕС ведет переговоры со странами об использовании замороженных активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shokry Hussein / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. Об этом она высказалась в интервью ERR.

«Что касается использования замороженных российских активов, мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого», — рассказала она.

Глава евродипломатии отказалась отвечать на вопрос журналиста, который попросил назвать страны, выступающие против использования принадлежащих Москве средств.

«Я не буду их называть. Вы можете сами почитать прессу, это не очень сложно», — сказала Каллас.

По ее мнению, нежелание некоторых европейских стран распоряжаться российскими активами связано с тем, что «риски одних выше рисков других».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил Венгрии конфисковать заблокированные российские активы на сумму 240 миллиардов евро, если страна продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против России.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Российская делегация прибыла на переговоры с США

    «Счет идет на десятки тысяч». Российские военные эвакуируют из Курской области тела бойцов ВСУ

    В российском городе пятилетняя девочка попробовала пиво и оказалась в больнице

    США начнут слежку за мигрантами

    Неадекватный россиянин ворвался в школу и был остановлен учителями

    Продвижение России в Курской области с начала месяца показали на карте

    Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в откровенном спортивном наряде

    Россиянин через суд потребовал признать его родственником Романовых

    Девушка обвинила «жуткого» соседа в изнасиловании и попала в тюрьму на два года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше