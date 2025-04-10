Глава евродипломатии рассказала о нежелании стран ЕС использовать активы России

Каллас: ЕС ведет переговоры со странами об использовании замороженных активов РФ

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что Брюссель ведет переговоры со странами-членами объединения об использовании замороженных активов России. Об этом она высказалась в интервью ERR.

«Что касается использования замороженных российских активов, мы ведем переговоры с 27 государствами-членами. Мы готовимся, потому что есть определенные риски и способы снизить эти риски. И некоторые страны категорически против этого», — рассказала она.

Глава евродипломатии отказалась отвечать на вопрос журналиста, который попросил назвать страны, выступающие против использования принадлежащих Москве средств.

«Я не буду их называть. Вы можете сами почитать прессу, это не очень сложно», — сказала Каллас.

По ее мнению, нежелание некоторых европейских стран распоряжаться российскими активами связано с тем, что «риски одних выше рисков других».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил Венгрии конфисковать заблокированные российские активы на сумму 240 миллиардов евро, если страна продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против России.