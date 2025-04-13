Около девяти тысяч жителей российского региона остались без света из-за штормового ветра

В Приморском крае около девяти тысяч жителей остались без света из-за ветра

В Приморском крае около девяти тысяч жителей остались без света в домах из-за штормового ветра. Об этом сообщило агентство «Новости Владивосток».

По сведениям российского издания, в регионе из-за разгула стихии сносит крыши домов, срывает провода, ломает деревья.

Представители приморской прокуратуры поставили на контроль ликвидацию последствий непогоды. В надзорном ведомстве пообещали проверить, как быстро устраняются последствия аварий, особенно в условиях усиления ветра, и оценить состояние объектов электросетевого и дорожного хозяйства.

В свою очередь специалисты из Гидрометцентра России отметили, что ураганные порывы ветра в Приморье могут достигать 13 апреля 35-40 метров в секунду, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Иркутской области из-за ураганного ветра оказались обесточены более ста тысяч домов.