Планировавший устроить взрыв в школе российский подросток объяснил свои мотивы

Планировавший устроить взрыв в школе Донецка заявил, что не видел другого выхода

Подросток, который, как утверждается, планировал устроить взрыв в школе Донецка, объяснил свои мотивы. Фрагменты записи его допроса приводит РИА Новости.

По его словам, мысль устроить теракт появилась у него из-за плохих отношений с одноклассниками, и тем самым он желал им отомстить. Школьник пояснил, что, когда пришел в этот класс, одноклассники казались ему странными.

«Меня обижали. Но и я не то чтобы с ними хорошо себя вел. Я тоже виноват был в том, что обижали. Вел себя неправильно. (...) У меня бредни в голове были. Всегда со своим классом не особо общался. Ну общался, но очень плохо. У меня бессонница и СДВГ (синдром дефицита внимания)», — высказался он. Он также добавил, что «не видел другого выхода».

На вопрос, про какие подобные акции в России он слышал, школьник вспомнил про нападения в школах в Керчи и в Брянске. «Биографию [напавшего] в Керчи видел. Ну у него там непонятно, проблемы с головой, видимо», — высказал предположение задержанный учащийся.

Также показаны кадры с телефона подростка, на которых виден Telegram-бот для «желающих научиться делать оружие, бомбы и скулшутинг», поиск им в интернете мест для покупки патронов, пороха и оружия без лицензии.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку теракта в школе №14 Донецка.