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06:45, 13 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ сорвали готовящийся подростком теракт в школе Донецка

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в школе Донецка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности сорвали попытку теракта в школе №14 города Донецка, об этом сообщает УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, был предотвращен взрыв в здании, который готовил учащийся. Он был сторонником запрещенного и признанного в РФ террористическим движения «Колумбайн» и собирался изготовить и взорвать два самодельных устройства в учебном учреждении.

У подростка в мобильном телефоне обнаружили содержимое экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства, добавили в ФСБ.

Родители школьника привлечены МВД по ДНР к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению причин вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность, усилены меры безопасности.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за подготовку теракта.

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