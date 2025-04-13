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14:35, 13 апреля 2025Из жизни

Полицейские нашли замороженную мужем женщину

В Японии трое мужчин заморозили женщину, которая совершила самоубийство
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Житель Японии спрятал жену в морозильной камере после ее самоубийства. Об этом пишет Japan Times.

В начале апреля полицейские нашли в морозильнике одного из домов в городе Нагахама, префектура Сига, одетую замороженную женщину. Вскрытие показало отсутствие опасных для жизни внешних травм. Точная причина смерти все еще устанавливается. Впоследствии женщину идентифицировали как 57-летнюю Марико Нонаку из города Сакаи, префектура Осака. Следователи задержали ее мужа, 63-летнего Хидэки Нонака.

Полиция Сиги также задержала двух других мужчин: 49-летнего Тацухико Ивасэ и его безработного отца Коитиро Ивасэ, которому принадлежал дом с морозилкой. Предположительно Нонака приходится Тацухико дядей. Всех троих обвинили в сговоре с целью сокрытия тела.

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