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03:37, 13 апреля 2025Мир

Посол России в Лондоне оценил вероятность угрозы для Британии со стороны Москвы

Посол РФ Келин: Угрозы для Британии со стороны Москвы нет, ее полностью выдумали
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не представляет угрозы для Великобритании, хотя Лондон и стремится изображать, будто находится в постоянной опасности. Такую вероятность отверг посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в разговоре с BBC.

Так он прокомментировал статью британской газеты The Sunday Times о том, что власти королевства боятся обострения противостояния РФ и НАТО, в ходе которого российская сторона может вывести из строя энергокабели, связывающие Великобританию с континентальной Европой, и трубопроводы, по которым страна получает газ из Норвегии. Также в статье говорилось, что Лондон подозревает Москву в попытках отслеживать местонахождение британских подлодок.

«Я не буду это опровергать, но мне любопытно, на самом ли деле у нас есть интерес следить за всеми этими старыми британскими подлодками с очень старыми, сильно устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы в высшей степени преувеличены, они созданы на пустом месте», — подчеркнул Келин.

Дипломат опроверг существование угрозы для Британии, назвав ее полностью выдуманной. «Но если Великобритания хочет ухудшать отношения, то это ее дело», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Келин отказался считать Соединенные Штаты, управляемые республиканцами, союзником России. Он подчеркнул, что у государств слишком много разногласий, над разрешением которых нужно работать постепенно.

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