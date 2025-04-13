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13:34, 13 апреля 2025Ценности

Пресс-секретарь президента России рассказал о зарабатывающей больше него жене

Пресс-секретарь президента РФ Песков признал, что жена зарабатывает больше него
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его жена, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, зарабатывает больше него. Об этом он рассказал в документальном фильме «Она», посвященном 50-летию прославленной фигуристки, премьера которого состоялась на Первом канале, передает РИА Новости.

На вопрос, зарабатывает ли жена больше него, Песков ответил утвердительно, отметив, что у него тоже очень хорошая зарплата.

Ранее Навка рассказала о семейной жизни с Песковым. Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров, однако она старается не задавать супругу лишних вопросов.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.

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