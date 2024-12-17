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13:18, 17 декабря 2024Спорт

Навка рассказала о семейной жизни с Песковым

Фигуристка Навка заявила, что у них с Песковым нет запретных тем для разговоров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о семейной жизни с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ее слова приводит KP.RU.

Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях нет запретных тем для разговоров. «Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь», — заявила Навка.

В 2020 году Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым. Она заявила, что будущий супруг не знал о ее карьере фигуристки. По словам экс-спортсменки, политик считал, что Навка «была девушкой с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.

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