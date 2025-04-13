Россиянин пожил во Вьетнаме и назвал утомившие его вещи

Российский путешественник Алексей Кутовой почти год прожил во Вьетнаме и назвал наиболее утомившие его вещи в этой стране. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловался, что он быстро устал от опасной езды водителей скутеров. «Они везде. Гудят, сигналят, едут по тротуарам, игнорируют пешеходов. Но и к этому привыкаешь. Недовольство начинает медленно копиться где-то внутри, а понимаешь это сильно позже», — пояснил он.

Кутовой добавил, что шум во Вьетнаме становится привычным фоном. Скутеры, стройки, продавцы пирожков на пару, которые ездят по городу с громкоговорителями, и вечеринки с караоке заставили россиянина скучать по тишине. «Хочется больше звуков природы и никаких других. Вроде живешь с этим фоном и нормально, но в какой-то момент терпение просто заканчивается», — пожаловался он.

Кроме того, блогера поначалу сильно раздражало, что вьетнамцы немного бескультурные, слишком простые и прямолинейные. «Они постоянно громко харкают, чихают и кашляют. Мы, если чихаем, то прикрываемся и стараемся сделать это потише. Они же чихают так, чтобы было максимально громко и чтобы вся накопившаяся в легких и носу слизь вышла наружу», — возмутился автор.

Помимо этого, россиянин устал от запаха сигарет, который преследовал его на улицах, в отелях и кафе, так как большинство мужчин в этой стране курит. Расстроили его и постоянные стройки в городах.

«Можно заселиться в отель или снять квартиру в тихом месте, а на следующий день проснуться под звуки отбойного молотка или болгарки. Выходишь из дома, а по соседству за утро вырыли огромный котлован и уже заливают фундамент», — посетовал он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Вьетнам лучшим местом для россиян. По его словам, в этой азиатской стране за разумные деньги туристы получат отдых уровня «все включено», но с восточным колоритом.

