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00:39, 13 апреля 2025Россия

Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши

Главред RT Симоньян: Территорию Украины ждет разделение по примеру Польши
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Территорию Украины ждет разделение по примеру того, как когда-то была разделена Польша. Такую судьбу республики предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«Украину не ждет никакая судьба. Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Они будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — заявила Симоньян.

Она добавила, что Россия не стремится забрать себе чужое, она претендует только на «свои русские территории, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами». Симоньян подчеркнула, что на этих территориях «нам рады», все остальное будет отделено буферной зоной.

«А то, что за буферной зоной, да найдется кому поделить между собой. Так или иначе», — заключила главред международной медиагруппы.

Ранее Симоньян выразила мнение, что президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт, однако ему плевать на Украину. По ее словам, американскому лидеру также не хочется помогать республики оружием и «отдуваться в НАТО» за всю Европу.

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