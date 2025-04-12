Симоньян раскрыла отношение Трампа к Украине

Симоньян: Трамп хочет закончить конфликт, но ему плевать на Украину

Президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт, но ему плевать на Украину. Отношение американского лидера раскрыла главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

«У нас есть все основания полагать, что он действительно хотел бы прекратить войну на Украине за один день. И ему действительно наплевать на эту Украину. И ему действительно совсем не хочется помогать еще больше оружием, работать, как он считает, за всю Европу, отдуваться в НАТО», — сказала Симоньян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп понимает суть украинского конфликта лучше, чем европейские лидеры. Глава МИД также отметил, что американский лидер стал «чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой».