Лавров оценил позицию США по Украине

Лавров: Трамп понимает суть украинского конфликта лучше, чем европейские лидеры

Президент США Дональд Трамп понимает суть украинского конфликта лучше, чем европейские лидеры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме (ADF), которое транслируется на официальном сайте МИД России.

«Трамп, похоже, намного лучше понимает суть происходящего [на Украине], чем любой европейский лидер», — посчитал министр.

По словам Лаврова, США признают необходимость решения территориальных вопросов в контексте долгосрочного урегулирования конфликта. Глава российского МИД также отметил, что Трамп стал «чуть ли не единственным западным лидером, который неоднократно повторял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой».

В ходе выступления на форуме Лавров также заявил, что евроатлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне.