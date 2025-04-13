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13:02, 13 апреля 2025Моя страна

Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 10 медалей на соревнованиях по пятиборью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Вести КБР

Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали 10 медалей на соревнованиях по пятиборью в турнире в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Андрея Моисеева собрали около полутора сотен юношей и девушек до 14 лет из разных регионов страны. В личном зачете отличилась Азиза Калабекова, которая, выиграв заплыв, сумела удержать преимущество в беге и тем самым заняла первое место.

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В то же время Тимур Хакулов занял второе место, уступив чемпиону России Александру Сидоренко. Серебряных медалей также удостоены и другие атлеты из республики. Среди прочего они заняли второе место в общекомандном зачете.

Ранее сообщалось, что в апреле более двух тысяч россиян поучаствуют в забеге по горам Дагестана.

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