Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:57, 13 апреля 2025Мир

Стало известно о планах Трампа депортировать миллион мигрантов за год

WP: Трамп планирует депортировать миллион мигрантов за год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена в течение первого года пребывания у власти депортировать до одного миллиона мигрантов. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что прежний рекорд — более 400 тысяч депортаций за год — был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме, занимавшем пост с января 2009 по январь 2017 года.

По словам источников издания, советник президента Стивен Миллер практически ежедневно обсуждает вопрос с чиновниками из Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств.

Ранее стало известно, что власти США начнут следить за социальными сетями мигрантов на предмет антисемитизма, который может стать поводом для отклонения прошения на различные льготы.

    Обсудить
    Последние новости

    «Рок-звезда от дипломатии». Выступление Лаврова на форуме в Турции вызвало огромный ажиотаж

    Взрыв и пожар возле ТЭЦ напугал жителей российского города

    Гигантское военное кладбище в Харькове засняли с дрона

    Трамп задумал заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

    Колумбийка предостерегла соотечественников от вступления в ВСУ

    Женщина занялась торговлей человеческими костями и поплатилась

    Аналитик назвала способ прожить почти без денег

    Мошенники начали обманывать россиян под предлогом диспансеризации

    Стало известно о планах Трампа депортировать миллион мигрантов за год

    Посол России в Лондоне оценил вероятность угрозы для Британии со стороны Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше