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22:20, 13 апреля 2025Экономика

В ЕС начали готовить предложения для отмены пошлин США

Corriere: ЕС хочет предложить закупать больше газа и оружия США вместо пошлин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Перед встречей премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом для переговоров по поводу пошлин, запланированной на 17 апреля, Еврокомиссия обращалась к странам-членам ЕС с вопросом о готовности закупать больше американских газа и оружия. Об этом написала газета Corriere della Sera без указания источников.

Уточняется, что в европейских странах начали готовить предложения для отмены пошлин США. Журналисты утверждают, что Италия «дала зеленый свет» по обоим пунктам после оценок, которые сделало правительство вместе с нефтегазовой компанией Eni и предприятиями из оборонной промышленностью, среди которых Leonardo. Власти общались с производствами, способными сотрудничать с США, а также с теми, кто уже занимается этим.

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2 апреля Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств пошлины достигли 30-55 процентов.

Наиболее высокие тарифы оказались у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46 процентов), Таиланда (36 процентов) и Китая (34 процента). Решение ужесточить торговлю Трамп объяснил усиливающимся торговым дисбалансом, угрожающим национальной безопасности США.

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